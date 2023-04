© Getty Images / Gerald Matzka



Abgesehen davon kennt man Max Giermann aus der ZDF-Geschichtscomedy "Sketch History". Bei "LOL: Last One Laughing" zählt er zu den Veteranen. Schon zweimal erteilte er sich in Michael "Bully" Herbigs Show selbst Lachverbot - und das einmal sehr erfolgreich. In der zweiten Ausgabe des beliebten Formats verwies er Bastian Pastewka auf Platz zwei.