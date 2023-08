© Neil P. Mockford/Getty Images



Und das ist er bis heute - trotz oder gerade wegen seines musikalischen Beitrags zum Fall der Mauer ("Looking For Freedom"). "The Hoff" weiß, wie er mit selbstironischen Gastauftritten in Filmen ("SpongeBob", "Baywatch", 2017) oder Musikvideos ("Guardians of the Galaxy") seine Fans bei der Stange und sich selbst im Gespräch hält.