In Würde altern, was heißt das schon? Madonna macht seit jeher, was sie will, und wenn ihr jemand sagt, dass sie dies oder das nicht mehr kann oder soll, dann macht sie es erst recht. So wie in ihrer "Hard Candy"-Phase (2008). Madonna posierte auf dem Albumcover im knappen Leder-Outfit vor Bonbon-Hintergrund - nicht süß, sondern ganz schön ungezogen!