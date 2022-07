© 2022 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved Wizarding World™ Publishing Rights / J.K. Rowling WIZARDING WORLD and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc.



Übernahm die Rolle von Johnny Depp: Mads Mikkelsen verkörpert im dritten "Phantastische Tierwesen"-Film den bösen Zauberer Grindelwald.