Springen, Rennen und Klettern in pittoresker Kulisse und mit einem schrillen Plot, ganz wie es das polnische Studio Plot Twist in seinem Namen verspricht: "The Last Case of Benedict Fox" ist ein schaurigschönes Metroidvania über einen selbsternannten Detektiv mit Revolver und einem dämonischen Helfer. Ab 27. April für PC und Xbox Series.