Sie hatte einen Jade-Clip mit Diamanten dabei. Wendela Horz wusste zu berichten, dass es "die Schmuckgattung nur für einen kurzen Zeitraum gab" und dass diese bisher nicht wiedergekommen sei. Solche Clip-Broschen seien in den 20-ern und 30-ern sehr beliebt gewesen. Man konnte sie am Hut, an den Schuhen oder am Revers festklippen. "Die waren damals super in Mode."