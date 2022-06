© ZDF



Eine Radierung sollte nicht länger in der Mappe versauern, sondern gezeigt werden. Das wünschten sich deren Besitzer Caroline und Julian aus Köln in der Mittwochsausgabe der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares". Aber Horst Lichter war sich mal wieder nicht sicher: "Das ist Kunst, ne?" Dabei hängt ein Exemplar dieses Blattes sogar im MoMA in New York.