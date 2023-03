© MobyGames



1996: Mario auf neuen Wegen - in den Augen mancher Kritiker sogar auf Abwegen: Mit seinem Ausflug ins Rollenspiel-Genre verstörte "Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars" manche Oldschool-Fans. Nicht minder kurios: Mario bekommt in dem Rollenspiel Unterstützung von seinem Erzrivalen Bowser.