Taucht das was? "Silt" (übersetzt: Schlick) ist ein surreales Ozean-Erkundungsspiel in "Limbo"-haftem Schwarzweiß. Allein in der Dunkelheit der bizarren Unterwasserwelt gilt es, als Tiefseetaucher Ruinen und Maschinen zu erforschen, Rätsel zu lösen, den Weg zu finden und Umgang mit geheimnisvollen Kreaturen zu pflegen. Für PC, PS, Xbox und Switch ab 1. Juni.

Blizzards Rollenspiel-Klassiker bekommt mit "Diablo: Immortal" am 2. Juni einen Free-2-Play-Ableger für iOS, Android und PC. Weder am Spielprinzip noch den Helden-Klassen hat sich viel geändert, Cross-Play zwischen allen Plattformen soll jedoch für eine lebendige Community sorgen. Allein: In Belgien und den Niederlanden erscheint der Titel wegen Verstößen gegen Glücksspielgesetze nicht. Stichwort: Lootboxen.

Radeln oder radeln lassen? Diese Frage stellt sich auch in diesem Jahr wieder. In "Tour de France 2022" dürfen PC- und Konsolengamer "selbst" in die virtuellen Pedale treten, um das größte Radrennen der Welt zu gewinnen. Zu den bekannten Modi gesellt sich "Race of the Moment", in dem man sich mit anderen Radlern in wöchentlichen Ranglisten-Herausforderungen messen kann. Ab 9. Juni für PC, PS4/5, Xbox One/Series X/S.