© Christian Marquardt/Getty Images



Eigentlich unglaublich, dass er auf diesen Erfolg so lange warten musste: Mit "Stark wie Zwei", seinem 35. Studioalbum, erreichte Udo Lindenberg 2008 erstmals Platz eins in den Album-Charts. Seine Verkaufszahlen schossen in den letzten 20 Jahren ebenfalls in die Höhe: Sechs Millionen Alben konnte er inzwischen verkaufen.