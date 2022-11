© 20th Century Fox / Mario Tursi



Auch in "Gangs of New York" sollte De Niro übrigens mitspielen, musste die Rolle des Bandenchefs Bill the Butcher aus Zeitgründen jedoch an Daniel Day-Lewis abtreten. Für seinen nächsten Film, den für 2023 angekündigten Western "Killers of the Flower Moon", will Scorsese seine beiden Lieblingshauptdarsteller De Niro und DiCaprio erstmals zusammenbringen.