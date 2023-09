© iStock/puhimec



Seinen Ursprung hat Matcha in China. Von dort aus fand das beliebte Getränk seinen Weg nach Japan. Der aktuelle Trend um Matcha in unseren Breiten kam über einen Umweg, nämlich über die USA. Zunächst sah und schmeckte man dort mit Begeisterung das andersartige Grün in den hippen Cafés: als Matcha Latte, Iced Matcha Latte, in Smoothies - oder klassisch als Tee mit grasgrünem Schaum.