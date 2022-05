© Mumpi



Für Julian Reim war schon früh klar, dass er einmal in die Fußstapfen seines Vaters treten würde. Als 13-Jähriger lernte Julian das Gitarrespielen, wenig später absolvierte der damalige Teenager in "Willkommen bei Carmen Nebel" seinen ersten TV-Auftritt. Inzwischen ist Julian Reim 26 und längst kein Unbekannter mehr in der Schlagerbranche. Es gab in den letzten Jahren mehrere Singles, mit "In meinem Kopf" (erhältlich ab 6. Mai) präsentiert er nun sein erstes Studioalbum.