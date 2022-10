© Gisela Schober / Getty Images for Netflix



Max von der Groeben wurde durch seine Rolle als Proletenschüler "Danger" in drei "Fack ju Göhte"-Filmen berühmt. Das Kuriose: Hinter der Figur des Berliner Proleten, den er auch nun wieder - sehr viel ernster - in der Serie "Das Netz: Spiel am Abgrund" verkörpert, steckt in Wirklichkeit ein Graf aus Köln.