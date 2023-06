© Medienbüro Herres für Hochschule Bonn-Rhein-Sieg



"Mehr Medienkompetenz täte not", sagt Professor Andreas Schümchen und verbindet damit klare Forderungen: "Es muss in den Schulen mehr passieren, aber auch die Medienhäuser selbst sollten sich mehr engagieren: Sie müssen für Transparenz sorgen, ihre Arbeitsweisen nachvollziehbar machen, immer wieder erklären, was hinter ihren Beiträgen steckt und dass die Informationen nicht an Bäumen wachsen."