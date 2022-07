© iStock/istetiana



Anstatt Yorkshire Puddings lässt sich aus dem Teig auch eine weitere köstliche Speise aus England zubereiten - mit dem eigentümlichen Namen: Toad in the hole (zu Deutsch: Kröte im Loch). Für dieses Gericht werden gebratene Würstchen und Zwiebelringe in den Teig gelegt. Der Bratwürstchen-Auflauf aus dem Ofen wird traditionell mit Gemüse und Bratensoße verspeist.