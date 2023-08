© iStock / Rawf8



Ouzo ist das Nationalgetränk in Griechenland. Der Anisschnaps wird traditionell als Aperitif und oft zu Mezedes wie Oktopus, Käse und Oliven gereicht. Die Griechen trinken Ouzo oft auch mit Wasser oder Eiswürfeln. Seit dem 15. Jahrhundert ist das Getränk in der griechischen und auch türkischen Kultur sowie in der Volksmedizin verwurzelt. Viele gönnen sich auch einen Schuss Ouzo im Kaffee.