Aktuell hat "Wonder Woman" in weiteren DC-Verfilmungen wie "The Flash" oder "Shazam! 2 - Fury of the Gods" Gastauftritte. Ihr drittes Solo-Abenteuer ist allerdings in der Schwebe. Unlängst machten Gerüchte von einem Neustart die Runde, doch dann sagte Gal Gadot in einem Interview: "Ich liebe es Wonder Woman darzustellen. Es ist so nah an meinem Herzen. Was ich von James [Gunn] und Peter [Safran] gehört habe, ist, dass wir gemeinsam 'Wonder Woman 3' machen werden."