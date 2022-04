© Universal



Was zum Teufel ...? Im grotesken Horror-Stück "Horns" wachsen Daniel Radcliffe plötzlich Hörner aus dem Kopf. Die bizarre Mischung aus Horror, Fantasy, Thriller, Romanze und schräger Komik, in der Radcliffe einen Mann spielte, der des Mordes an seiner Freundin verdächtigt wird, floppte an den Kinokassen - in Deutschland wurden nur 15.000 Tickets verkauft.