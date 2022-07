© iStock / kazoka30



In der Ruhe liegt die Kraft: Dieses Sprichwort trifft auch auf die Wirkung von grünem Tee als Wachmacher zu. Denn verglichen mit einer Tasse Kaffee tritt diese etwas verzögert ein. Das liegt daran, dass das enthaltene Koffein (50 mg pro Tasse) durch Gerbstoffe gebunden und nur langsam an den Körper abgegeben wird. Dafür hält die Wirkung am Ende auch länger an als die des Kaffees.