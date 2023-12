© Sony



Julia Roberts und Susan Sarandon (rechts) sind enge Freundinnen. In "Seite an Seite" (1998) konnten sie beide sich ausgiebig hassen. In dem Drama verliebt sich Isabel (Roberts, links) in Jackies (Sarandon) Ex-Mann. Jackie fürchtet daraufhin, dass die Neue ihr die Kinder abspenstig macht, und sagt ihr den Kampf an. Doch dann erkrankt Jackie an Krebs und braucht Hilfe.