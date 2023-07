© BR



Nachdem Fischer seine Karriere am Theater begonnen hatte, kleinere Filmrollen ("Hubertusjagd", 1959) ergattert hatte, lockte in den 60er-Jahren das Fernsehen: Fischer hatte in einigen Serien Gastauftritte, etwa 1968 in der Vorabend-Krimireihe "Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger" (Bild).