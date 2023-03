© Apple



"In With the Devil" zieht von Anfang an in den Bann. So richtig an Fahrt gewinnt die Apple-Serie, die auf einer wahren Geschichte beruht, sobald die klaustrophobische Umgebung des Knasts ihre Wirkung entfaltet. Das Übrige zur herausragenden Serie steuert die Besetzung bei, allen voran Paul Walter Hauser (Bild), der eine fantastische Leistung hinlegt und zu Recht den Golden Globe gewann.