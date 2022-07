© iStock/LonelyLove



Tapas ist weltbekanntes Fingerfood aus Spanien, das typischerweise in kleinen Tonschälchen als Appetithäppchen zu Wein oder Bier serviert wird. Dabei gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Tapas, wie etwa Hackbällchen in Tomatensauce, geschmorte Pilze, Gambas in Öl, eingelegte weiße Bohnen, scharf gebratene Piementos, Datteln im Speckmantel, würzige Chorizowurst oder Empanadas.