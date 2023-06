© TCFHE



Ähnliches gilt auch für Tilda Swinton: Ihre Wes-Anderson-Premiere feierte sie in "Moonrise Kingdom", in Erinnerung blieb aber vor allem ihre Make-up-Verwandlung in "Grand Budapest Hotel" (2014, Bild). Auch sie ist inzwischen Stammgast in Andersons Filmen, auch in "Isle of Dogs", "The French Dispatch" und "Asteroid City" ist die Oscar-Preisträgerin zu sehen.