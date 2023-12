© Matthias Bothor



Anne Ratte-Polle, 49, ist eine der begehrtesten Schauspielerinnen Deutschlands, weil sie durch ihre intensiv authentische Präsenz fasziniert. Sie macht Filme besser - was bei Dominik Grafs "Mein Falke" jedoch nicht notwendig war. Das Porträt einer alleinstehenden Frau, die einen jungen Falken aufziehen will, ist auch so grandios.