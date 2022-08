© SAT.1 / Stephan Pick



Bei "Take Me Out" hat's nicht geklappt, beim "Bachelor" auch nicht, und die "Bachelor in Paradise"-Liebelei war nur von kurzer Dauer. Nun begibt sich Evelyn Burdecki erneut auf Partnersuche im TV - und bekommt dafür ein eigenes SAT.1-Format. Die Blondine ist jedoch bei weitem nicht der erste Promi, der vor den Kameras die Liebe finden will.