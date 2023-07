© Maja Hitij / Getty Images



In der zweiten Hälfte der 1920er-Jahre avancierte Hertha BSC zum Spitzenteam - doch das Pech klebte an den Hacken: Von 1926 bis 1929 verloren die Berliner vier Endspiele in Folge, doch die deutsche Fußballgeschichte hatte ein Happy End für das Team der Blau-Weißen parat: In den folgenden zwei Finals schnappte sich die Alte Dame 1930 sowie 1931 doch noch ihre beiden Meistertitel.