In "Men in Black: International" (2019) treten Tessa Thompson und Chris Hemsworth in die Fußstapfen von Agent J und Agent K. Sie stellen ein neues schlagkräftiges Duo der Geheimagenten-Truppe dar und ermitteln sowohl in Europa als auch in Nordafrika. Das Spin-off spielte über 250 Millionen US-Dollar ein - an die Original-Filme mit Will Smith und Tommy Lee Jones kam es in Sachen Kult-Faktor aber nicht heran.