In seiner Anfangszeit sang "Bully" Herbig unter anderem den "Cordhosen Tango", was in der ihm hörigen bayerischen Landeshauptstadt zu einem Cordhosen-Revival führte. Später führte er eine Wollmütze in einer Werbung für einen Elektromarkt zu ähnlichem Ruhm. Für ProSieben engagierte er sich für den Red Nose Day, ein Charity-Ereignis des Senders.