Pam-Darstellerin Jenna Fischer war nach dem Ende von "The Office" in mehreren TV-Serien zu sehen ("You, Me and the Apocalypse", "The Mysteries of Laura"), ein paar Filme waren aber auch dabei. Fischer übernahm unter anderem eine kleine Rolle in Clint Eastwoods "15:17 to Paris" (2018) und spielte in der Tragikomödie "Im Zweifel glücklich" (2017, Bild) die Ehefrau von Ben Stiller.