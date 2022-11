© Chris Jackson / Getty Images



Aber zurück zu Michael Jacksons Brüdern. Jermaine (geboren 1954) war einer der erfolgreichsten Musiker des Jackson-Clans. Mit "When The Rain Begins To Fall" gelang ihm 1984 sogar ein internationaler Nummer-eins-Hit. Sein letztes Album, "I Wish You L.O.V.E.", erschien 2012.