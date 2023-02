© Clive Brunskill/Getty Images



Für viele ist er der beste Tennisspieler aller Zeiten: Vor wenigen Monaten beendete Roger Federer seine Karriere. Federer stand insgesamt 310 Wochen an der Spitze der Tennis-Weltrangliste. Er gewann in seiner Karriere 20 Grand-Slam-Titel und wurde fünfmal Weltsportler des Jahres. Der Schweizer gewann achtmal in Wimbledon - einsamer Rekord.