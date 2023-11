© John Philips / Getty Images



Henry Thomas hatte mit seinem Ruhm zu kämpfen: "Auf dem Schulhof wurde ich blöd angemacht oder verdroschen, Tag für Tag", erinnerte sich Thomas 2007 im "Stern" an die Zeit nach "E.T.". Schauspieler ist er geblieben - in kleineren Rollen, zum Beispiel in "Gangs of New York" (2002) und "Doctor Sleeps Erwachen" (2019). Zuletzt war er in der Netflix-Horrorserie "Midnight Mass" zu sehen.