Essen und Radfahren: Das sind zwei Leidenschaften, die sich wunderbar vereinbaren lassen, wie Milena und Sophia in dem neuen BR-Reality-Format "Milena und Sophia - Twins on Bike" (ab Montag, 24. Juli, in der ARD-Mediathek und immer sonntags, ab 6. August, 23.30 Uhr, BR) zeigen. Sie wagen ein außerordentliches Abenteuer und tingeln mit einer Küche auf Rädern durch ganz Bayern.