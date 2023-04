© Dimitrios Kambouris/Getty Images



Die eigenen Luxus-High-Heels tragen? Was für ihre "Sex and the City"-Figur Carrie Bradshaw höchstens ein Wunschtraum war, hat sich Sarah Jessica Parker längst erfüllt. Ihre Schuhe sind in diversen Edel-Boutiquen erhältlich, unter dem Kürzel SJP vertreibt die Schauspielerin auch ihre eigenen Parfums. Ihr Vermögen wird auf 150 Millionen Dollar geschätzt.