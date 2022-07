© Netflix / John Wilson



Den Tiefpunkt erreichte Demi Lovato im Juli 2018: Aufgrund einer Überdosis Heroin musste sie erneut in eine Klinik eingeliefert werden. Bereits Anfang 2019 gab sie allerdings an, dass sie drogenfrei sei, 2020 feierte sie ein glanzvolles Comeback: Beim Super Bowl durfte die heute 29-Jährige die US-Nationalhymne singen. Zuletzt war sie in der Netflix-Komödie "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" (Bild) zu sehen.