Wer morgens nicht so viel Zeit für ein ausgiebiges Frühstück hat, kann einen schnellen Smoothie zubereiten. Auch diese flüssige Mahlzeit kurbelt die Verdauung an und bringt den Kreislauf in Schwung. Eine Frucht, die verdauungsfördernd wirkt und sich als Smoothie-Zutat eignet, ist die Papaya. Einfache Rezeptidee: Eine halbe Papaya, einen Esslöffel Leinsamen und Wasser oder Eiswürfel in den Mixer geben, fertig.