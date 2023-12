© iStock / peredniankina



Zugegeben: Götterspeise ist nicht jedermanns Sache, sieht aber gut aus. Gießen Sie den Wackelpudding in eine Schüssel und stürzen Sie ihn nach dem Erkalten auf eine Platte. Oder bereiten Sie die Götterspeise (wahlweise auch mit einem Schuss Alkohol) in Schnapsgläschen zu, dann hat sie gleich eine handliche Form. Tipp: verschiedene Farben mischen und nach und nach übereinander gießen. Macht optisch richtig was her.