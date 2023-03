© iStock / isayildiz



Auch Ladegeräte für Handys oder Laptops sind versteckte Stromfallen - falls sie dauerhaft in der Steckdose stecken. Denn selbst wenn gerade kein Endgerät an sie angeschlossen ist, ziehen sie Saft aus der Steckdose. Stecken Sie die Ladegeräte also immer ab, wenn sie nicht in Gebrauch sind.