Haken Sie nach, woher der Name kommt. Begriffe, über die bewusst gesprochen wird, bleiben länger im Gedächtnis hängen. Angenehmer Nebeneffekt: Ihr Gegenüber merkt Interesse Ihrerseits, so bleiben auch Sie selbst besser in Erinnerung. Nun schaffen Sie Eselsbrücken: Verknüpfen Sie den Namen mit dem Aussehen des Gegenübers oder mit Personen, die Sie kennen, die den gleichen Namen tragen.