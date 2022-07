© RTL



Die Kuvertüre für das Dessert wird pragmatisch im Babyfläschchen-Wärmer geschmolzen. "Welcome to my world!", sagt Eda. In dieser Welt fühlt sich Christoph (rechts) ganz besonders abgeholt, er vergibt volle 10 Punkte. 35 Zähler werden es insgesamt, damit übernimmt Eda die Führung.