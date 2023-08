© iStock/Picturesque Japan



In Asien kommt man sich bei einer förmlichen Begrüßung nicht zu nahe. Noch nicht einmal die Blicke sollen sich treffen, wenn man einander Respekt erweisen möchte und sich voreinander verbeugt. In Japan zeigt der Neigungswinkel beim "Ojigi" sogar an, in welchem Verhältnis man zueinander steht: je tiefer, desto Ehrerbietung. Die Hände der Herren liegen seitlich an, die der Damen vor den Oberschenkeln.