Ohne Dampf nicht ganz so lecker? Die heiße Tasse Tee und der Teller leckerer Pasta sieht ohne sichtlichen Dampf nur halb so ästhetisch aus. Der Trick der Profis: Sie stellen kleine Nebelmaschinen oder Trockeneis hinter das Motiv. Möchten Sie auch einen Dampfeffekt erzeugen, tränken Sie einen Wattebausch in Wasser und erhitzen Sie ihn vorsichtig in der Mikrowelle. Anschließend platzieren Sie ihn hinter dem Objekt und fotografieren zügig.