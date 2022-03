© Sony



Für "Gran Turismo 4" war erstmals in der Geschichte der Reihe ein Online-Modus im Gespräch, am Ende wurde daraus nichts. Dafür wurde in dem Spiel ein Fotomodus eingeführt. Moment, man "fotografiert" Autos in einem Videospiel? Genau, in dem Fall natürlich vor schönen Kulissen oder aus besonders spektakulären Winkeln - ein Feature, das anfangs vielleicht etwas schräg wirkte, aber vielen "Gran Turismo"-Fans sehr ans Herz gewachsen ist.