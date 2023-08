© RTL / Markus Hertrich



Profiboxer Simon Zachenhuber hat Xaver (Labrador) vor zwei Monaten adoptiert - aber die beiden sind bereits ein Top-Team, nur Einhörner mag Xaver nicht so. Am Pool zieht Simon sein Shirt aus und hechtet kopfüber ins Wasser. Xaver springt mutig hinterher. "Kann ich mein Shirt wiederhaben?", fragt Simon am Buzzer. Buschi: "Ne, das hat Evelyn Burdecki."