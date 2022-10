© 2022 Getty Images/Andreas Rentz



Ein "Bauernhofkind" in New York: Lola Weippert (26) lebt zwar aktuell noch in der amerikanischen Weltstadt, startet jedoch als Moderatorin im deutschen Fernsehen durch. Nach Unterhaltungsformaten wie "Temptation Island" führt die quirlige Blondine nun auch durch die neue Show "Skate Fever" (ab Montag, 10. Oktober, 20.15 Uhr, RTLZWEI).