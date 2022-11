© SWR / WDR / Annika Fußwinkel



An vier WM-Tagen - unter anderem am Tag des Eröffnungsspiels zwischen Katar und Ecuador - rundet das "Sportschau-Thema" mit Jessy Wellmer den WM-Tag in der ARD ab. Auch Wellmer, die am 5. Dezember ihren 43. Geburtstag feiert, kennen Fußballfans vom Wochenende, aus der ARD-"Sportschau".