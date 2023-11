© RTL



"Das ist die, die sich am meisten weiterentwickelt hat", lobt Buschi Alina Tornau in den höchsten Tönen. Zu Recht: Die 21-Jährige, die erst 2021 mit dem Ninja-Sport begann, buzzerte in der Vorrunde und ist auch im Halbfinale stark: Erst an der zweiten Sprungstange ist Schluss, sie wird beste Frau des Abends. "Was für ne Leistung", raunt Buschi.