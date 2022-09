© RTL / Ufa Fiction / Wolfgang Ennenbach



Moritz Otto wurde 1988 in Düsseldorf geboren. In seiner Jugend war er zunächst 15 Jahre lang als Leistungssportler im Rudern tätig, ehe er sich 2015 für ein Schauspielstudium entschied. In der RTL-Serie "Der Schiffsarzt" (ab Dienstag, 20. September, 20.15 Uhr) übernimmt er nun die Titelrolle.